SPECTACLE IL TANGO DELLE CAPINERE Thionville, mercredi 23 avril 2025.

SPECTACLE IL TANGO DELLE CAPINERE

30 boulevard Foch Thionville Moselle Jeudi

L’amour au long cours, par une maestra du théâtre européen

Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ils ont grandi. lls se souviennent… Dans ce poignant pas-de-deux , un homme et une femme vieillissants se raniment à mesure qu’ils dansent et évoquent leur vie passée. Premier baiser, mariage, naissance de leur premier enfant… au son des chansons célèbres du répertoire italien des années 60 et 70 qui ont rythmé leur amour, c’est toute une ligne de vie qui se déploie. Figure majeure de la scène internationale, la metteuse en scène sicilienne Emma Dante, déjà venue au NEST avec Misericordia, recrée ici son célèbre duo Ballarini dans une toute nouvelle version, portée magistralement par deux interprètes historiques de sa compagnie. Elle nous raconte, du premier regard jusqu’au dernier, une histoire d’amour toute en émotions contrastées. Un cocktail rare de poésie et de puissante mélancolie, à découvrir absolument !Adultes

18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-04-23 19:00:00

fin : 2025-04-23

30 boulevard Foch

Thionville 57100 Moselle Grand Est info@theatre-thionville.fr

L’événement SPECTACLE IL TANGO DELLE CAPINERE Thionville a été mis à jour le 2024-10-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

