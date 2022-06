Spectacle : Il Loggiato Thouars, 9 septembre 2022, Thouars.

Spectacle : Il Loggiato Rond-Point du 19 Mars 1962 Aux Écuries du Château Thouars

2022-09-09 – 2022-09-10 Rond-Point du 19 Mars 1962 Aux Écuries du Château

Thouars 79100

EUR Il marche depuis des mois et entre dans Il Loggiato pour prendre un peu de repos et un café. Là se trouve une femme qu’il a connu et qui s’efforce de le convaincre qu’ils ont rendez-vous. Il flotte autour d’eux une étrange atmosphère, comme si les limites entre réalité et fiction s’estompaient, les acteurs et leurs personnages se fondant dans une seule entité. Ce n’est pas une histoire de création mais l’histoire de cette création là se déroule sous nos yeux.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Sur réservation, nombre de places limité.

Cette performance filmée vous entraine aux limites entre réalité et fiction lorsque acteurs et personnages se fondent en une seule entité. Spectacle proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet ». Sur réservation.

+33 5 49 66 39 32

Il marche depuis des mois et entre dans Il Loggiato pour prendre un peu de repos et un café. Là se trouve une femme qu’il a connu et qui s’efforce de le convaincre qu’ils ont rendez-vous. Il flotte autour d’eux une étrange atmosphère, comme si les limites entre réalité et fiction s’estompaient, les acteurs et leurs personnages se fondant dans une seule entité. Ce n’est pas une histoire de création mais l’histoire de cette création là se déroule sous nos yeux.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » programmé du 29 juin au 10 septembre.

Sur réservation, nombre de places limité.

Yves Chaudouët

Rond-Point du 19 Mars 1962 Aux Écuries du Château Thouars

dernière mise à jour : 2022-06-04 par