Médiathèque François Mitterrand, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Montaigus, Capulets ! Deux familles de Vérone ! Deux familles d’égale noblesse ! Deux familles qui se déchirent au point de faire couler le sang ! Deux familles que rien ne semble pouvoir réconcilier… Chacune de ces familles a un enfant, un enfant unique. Un garçon et une fille que tout oppose mais que l’amour va réunir. Au-delà des querelles ancestrales, ils vont s’aimer, s’aimer passionnément. Leur fin, vous la connaissez…Elle est terrible, tragique, pitoyable. Mais, aussi difficile soit-elle, elle revêt les prémices de la réconciliation. Que s’est-il véritablement passé ? Comment a-t-on pu en arriver là ? That is the question ! Grâce à cette forme particulière oscillant entre le conte et le théâtre, qui apporte une grande proximité avec le public, vous deviendrez les témoins privilégiés de toute cette histoire, la vivrez, ressentirez toutes les émotions qui traversent nos héros. Alors, abandonnez le vingt-et-unième siècle quelques minutes pour replonger avec délice dans le XIVème siècle le temps d’une histoire…

A partir de 10 ans

Spectacle théâtralisé inspiré du texte de shakespeare, librement adapté et mis en musique. Médiathèque François Mitterrand 1 rue de l’Europe 97400 Saint Denis Saint-Denis La Trinité

