Spectacle « Il était une fois Noël… 2 » à Chantilly Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise

Spectacle « Il était une fois Noël… 2 » à Chantilly Chantilly, 18 décembre 2022, Chantilly. Spectacle « Il était une fois Noël… 2 » à Chantilly

3 Avenue du Bouteiller Chantilly Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

2022-12-18 14:30:00 – 2022-12-18 Chantilly

Oise Chantilly La princesse Stella et ses amies sont de retour dans une toute nouvelle aventure féérique ! Pour sauver Noël, elles vont devoir s’unir à

la terrifiante et maléfique Reine des Ombres afin de combattre une menace venue des profondeurs de la terre ! Inscription obligatoire auprès du Comité des fêtes de Chantilly La princesse Stella et ses amies sont de retour dans une toute nouvelle aventure féérique ! Pour sauver Noël, elles vont devoir s’unir à

la terrifiante et maléfique Reine des Ombres afin de combattre une menace venue des profondeurs de la terre ! Inscription obligatoire auprès du Comité des fêtes de Chantilly +33 6 38 85 39 95 Agence Shift

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-11-14 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Chantilly, Oise Autres Lieu Chantilly Adresse 3 Avenue du Bouteiller Chantilly Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Chantilly-Senlis Tourisme Ville Chantilly lieuville Chantilly Departement Oise

Chantilly Chantilly Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantilly/

Spectacle « Il était une fois Noël… 2 » à Chantilly Chantilly 2022-12-18 was last modified: by Spectacle « Il était une fois Noël… 2 » à Chantilly Chantilly Chantilly 18 décembre 2022 3 Avenue du Bouteiller Chantilly Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Chantilly-Senlis Tourisme Chantilly Oise

Chantilly Oise