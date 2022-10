Spectacle – IGOR, à la croisée des regards, de et par Raphaël Ballieu – TOUT PUBLIC / Festival PREMEIRS VOLS Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drme

Spectacle – IGOR, à la croisée des regards, de et par Raphaël Ballieu – TOUT PUBLIC / Festival PREMEIRS VOLS Dieulefit, 26 octobre 2022, Dieulefit. Spectacle – IGOR, à la croisée des regards, de et par Raphaël Ballieu – TOUT PUBLIC / Festival PREMEIRS VOLS

Chapiteau Parc de la Baume Dieulefit Drme Parc de la Baume Chapiteau

2022-10-26 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-26 19:45:00 19:45:00

Parc de la Baume Chapiteau

Dieulefit

Drme EUR St Petersbourg, 1913. Igor, ancien soldat alcoolique, ramasse les dernières pièces de monnaie nécessaires, armé de son optimisme inébranlable. assopertufas@gmail.com +33 6 65 70 27 20 https://www.facebook.com/profile.php?id=100084833569338 Parc de la Baume Chapiteau Dieulefit

