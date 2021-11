Spectacle : “Idylle” – Jeudi 11 novembre La Grainerie, 11 novembre 2021, Balma.

Spectacle : “Idylle” – Jeudi 11 novembre

La Grainerie, le jeudi 11 novembre à 20:30

Leur idylle se danse, se plie et se transforme mais reste empreinte de réalités ; étrangement même, elles éclatent au grand jour. Ils s’attendent, se rapprochent, s’accordent et se désaccordent, tout devient si précieux qu’ils en oublieraient que tout ça n’est qu’invention, un simple jeu. Ou bien ne l’est-ce plus vraiment ? Les deux artistes mettent en scène les tribulations d’un couple en naviguant avec finesse et ironie entre jeu burlesque et style contemporain. **DISTRIBUTION** Direction artistique : Katja Andersen et Sylvain Monzat Mise en scène : Christian Coumin Création lumière : Jérôme Cros **12€/9€/6.5€/4.5€/3€** **Centre Culturel Alban Minville** **création 2021** **Tout public** **55 minutes** [**lacompagnieks.wixsite.com/cieks**](https://www.lacompagnieks.wixsite.com/cieks)

Sur réservation

Par la Cie KS

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



