Spectacle : Ici le temps se déroule comme un joli papier peint avec des petits sapins dessus Thouars, 31 mars 2022, Thouars.

Spectacle : Ici le temps se déroule comme un joli papier peint avec des petits sapins dessus Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars

2022-03-31 – 2022-03-31 Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie

Thouars Deux-Sèvres

8 15 EUR Au cours d’un ronronnant cérémonial -champagne et petits fours- alors que Lear s’apprête à prendre sa retraite et à partager son royaume entre ses trois filles, la troisième -la fille rebelle- peu disposée à se soumettre aux conventions, décide de « sortir du cadre »… Ce faisant, elle ouvre une brèche dans le récit… une brèche par laquelle chacun pourrait très bien finir par s’engouffrer pour tenter de reprendre l’ascendant sur l’histoire….Tragédies personnelles et médias, storytelling et fake-news, lanceurs d’alerte et merchandising politique….dans cette création hybride qui mêle théâtre et vidéo-live, Angélique Orvain et son équipe usent et abusent des facéties de l’image, tordent et sabotent la machine à fiction vidéo pour venir poser ces questions qui traversent les âges.

Plus d’infos sur la Cie Mash-up production: http://mashup-production.fr/

Concept de la révolution ou la chute de la famille Lear. Ce spectacle, très librement inspiré de la pièce au presque-même-nom d’un grand auteur anglais, explore les thématiques du pouvoir dans une fresque politique et cynique, philosophique et burlesque, absurde, explosive et déjantée.

+33 5 49 66 39 32

R. Dumazer

Au théâtre 5 Boulevard Pierre et Marie Curie Thouars

