Spectacle : Ich hab’s Dir doch gleich gesagt, Sebastian

2023-04-28 20:00:00 – 2023-04-28 EUR Dans ce nouveau solo, Sebastian Lehmann mêle les meilleurs appels téléphoniques des parents, des poèmes pop et de très nombreuses nouvelles histoires drôles.

Spécialiste du mauvais choix, il navigue sans fin sur Youtube, il apprend à jouer de la flûte à bec et essaie sans grand succès d’expliquer à son père comment fonctionne un smartphone. De toute façon, il y a toujours quelqu’un qui sait mieux que lui. La plupart du temps,

c'est sa propre mère. Et c'est vrai. C'est elle qui le dit !

