2023-04-06 20:00:00 – 2023-04-06 21:00:00 0 EUR Sur réservation. Force énigmatique de la nature, la glace, somptueuse et mystérieuse, garde en son fond les mémoires de la vie. Dans son silence et sa beauté, elle se métamorphose en cristaux de formes diverses et variées, invitant à la poésie et à la créativité. C’est pourquoi, les techniques de danse popping et waving sont prédominantes dans le spectacle. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

