SPECTACLE « I CAUSONS PATOIS » SAISON 2 Le Mazeau, dimanche 14 avril 2024.

Chansons, poésies, fables et saynètes….

Spectacle avec chansons, poésies, fables et saynètes !

La troupe de Maz’Arts vous retrouve avec bonheur pour vous présenter la Saison 2 de leur spectacle.

Tous natifs du Marais poitevin, leur enfance a été bercée par la langue poitevine-saintongeaise. Plus qu’un patois, c’est leur langue maternelle et ils ont envie de la faire vivre, de partager le bonheur de la parler et de l’entendre. Pour eux, présenter un spectacle en patois est un moyen d’offrir au public le plaisir de retrouver la richesse de cette langue ou de la découvrir.

Ils ont créé et pioché histoires, fables et chansons dans le patrimoine (très) local pour en faire une présentation sans prétention pour tout public, même non patoisant.

L’association Maz’Arts se réjouit de contribuer à faire vivre la langue poitevine-saintongeaise, indissociable de notre patrimoine culturel ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:30:00

fin : 2024-04-14

Salle des fêtes

Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire mazarts.asso@gmail.com

