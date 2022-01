Spectacle : Hypno »tic » Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Tarif : 12€ (pour les adultes) – 8€ (pour les enfants) Venez vivre une expérience hypno »tic », entre rêves et réalités. Oseriez-vous découvrir votre subconscient, comme vous ne l’avez jamais vu… Ce spectacle familial est organisé au profit de l’association « Les défis de l’espoir », afin de financer du… magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/ Venez vivre une expérience hypno »tic », entre rêves et réalités. Oseriez-vous découvrir votre subconscient, comme vous ne l’avez jamais vu… Ce spectacle familial est organisé au profit de l’association « Les défis de l’espoir », afin de financer du matériel scolaire et du mobilier pour une école massaï, construite grâce à la Fondation Rollingstone Ateclass France. Le samedi 26 mars à 20h30, au Magic Mirrors

