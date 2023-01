SPECTACLE – HYPNOSE, MAGIE Champigneulles, 10 mars 2023, Champigneulles .

SPECTACLE – HYPNOSE, MAGIE

26 Rue Philippe Martin Champigneulles Meurthe-et-Moselle

2023-03-10 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-10 22:30:00 22:30:00

Champigneulles

Meurthe-et-Moselle

8.5 EUR

Spectacle mélangeant la magie et l’hypnose. Vos films préférés prennent vie sous hypnose. Devenez les héros des films et séries en découvrant l’hypnose avec Steven, hypnotiseur professionnel, illusionniste et mentaliste originaire de Strasbourg. En quelques secondes vous dormez et votre réalité se transforme : vous oubliez jusqu’à votre propre prénom, vous visitez la planète Mars, vous vous prenez pour un agent secret. D’Indiana Jones qui découvre l’Amazone et ses serpents, aux Avengers et leurs supers pouvoirs, le spectateur plonge dans les plus grands succès du cinéma.

Ce spectacle est joué dans les plus grands casinos de France, salles de spectacles et centres de vacances. Ce show est réalisé dans le plus grand respect de tous. Réservation à partir du 10 février au 03 83 34 23 33.

+33 3 83 34 23 33

Champigneulles

