Vichy Vichy Allier, Vichy Spectacle Hypnose au Cinéma Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Spectacle Hypnose au Cinéma Vichy, 27 novembre 2021, Vichy. Spectacle Hypnose au Cinéma Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy

2021-11-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-11-27 23:00:00 23:00:00 Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas

Vichy Allier EUR 15 15 ALEX L’HYPNOTISEUR AU CINÉMA

Venez découvrir le monde de l’hypnose à travers ce spectacle interactif dans le confort de votre salle ! Vous allez être bluffés ! Réservations conseillées. palace@etoile-cinemas.com +33 4 70 30 18 90 https://www.cinema-vichy.fr/film/381002/ Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy

dernière mise à jour : 2021-11-01 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Ville Vichy lieuville Centre Commercial les 4 Chemins 35 rue Lucas Vichy