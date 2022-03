Spectacle humour visuel : The GAG Fathers (at The Gag Palace) – Samedi 9 avril TMP, 9 avril 2022, Pibrac.

TMP, le samedi 9 avril à 20:30

Cela fait désormais plus de 25 ans que la compagnie Yllana triomphe sur les scènes espagnoles et sur de nombreux plateaux à travers le monde. A la fois comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et performeurs, les quatre artistes déploient sur la scène une énergie explosive, usant d’un humour décapant dans un univers de folie, entrainant les spectateurs dans un monde qui frise avec le surréalisme. Tour à tour jet setter, toréador, chien renifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs incarnations ne connaissent aucune limite. Véritables virtuoses de la précision, les interprètes de The Gag fathers livrent un show d’une démesure totale, jouant avec malice de l’incongruité des situations dans un rythme endiablé générant tout autant de rires que de stupéfaction. [[https://youtu.be/yALIY3N9TgA](https://youtu.be/yALIY3N9TgA)](https://youtu.be/yALIY3N9TgA) _ENGLISH :_ _For more than 25 years now, the Yllana company has been triumphing on the Spanish stages and on numerous stages around the world._ _At once actors, clowns, mimes, noise makers, poets and performers, the four artists display on stage an explosive energy, using caustic humour in a universe of madness, taking the audience into a world that borders on surrealism._ _In turn jet-setter, toreador, sniffer dog, cosmonaut or swallow, their incarnations know no bounds. True virtuosos of precision, the performers of The Gag Fathers deliver a show of total excess, playing mischievously with the incongruity of situations in a wild rhythm that generates as much laughter as it does amazement._ ### DISTRIBUTION Avec : Fidel Fernandez, Luis Cao, Juan Fran Dorado, Johny Elias Mise en scène : Marc Lesage et Yllana Lumière : Felipe Ramos Son : Alberto Fernandez Roda Production : Les Célestins, Le Radiant Bellevue, Lling Music, Encore Un Tour, Yllana ### ON EN PARLE _« My big Coup de coeur ! On rit, à s’en faire des crampes aux zygomatiques. Mais que c’est bon ! Les comédiens ont une énergie nucléaire. Ils nous emportent dans leur monde et on aimerait qu’ils nous y gardent ! »_ **_Avignon Off_** ### TARIFS Normal 35 € Coup de cœur * 30 € Réduit ** 33 € Enfants – 12 ans 18 € _*A partir de 3 spectacles achetés_ _** – de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, + de 60ans_

TMP 40 rue Principale, 31820 Pibrac



2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T22:00:00