Spectacle humour : Sandrine Sarroche
Casino Barrière Deauville, 2 rue Edmond Blanc, Deauville
11 juin 2022, 21:00:00

Dans ce spectacle de stand-up où, en fan de Shella qu'elle est restée, elle n'hésite pas à pousser la chansonnette, la décodeuse décapante de l'actu sur Paris Première revient sur son itinéraire de provinciale catapultée à Paris. L'ex-juriste déboulonne, à tire-larigot, les ados, les bobos et même le psy d'Anne Hidalgo. Ses tribulations sont irrésistibles ! 

Mise en scène : Eric Théobald

