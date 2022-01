SPECTACLE HUMOUR | SAMIA OROSEMANE Espace PIERRE LEYDER Le Thillay Catégories d’évènement: Le Thillay

Val-d'Oise

SPECTACLE HUMOUR | SAMIA OROSEMANE Espace PIERRE LEYDER, 12 février 2022, Le Thillay. SPECTACLE HUMOUR | SAMIA OROSEMANE

Espace PIERRE LEYDER, le samedi 12 février à 20:30

Après avoir tourné dans 18 pays différents, Samia Orosemane revient en France avec son nouveau spectacle : « Je suis une bouffonne ! ». De ses voyages à son désir de grossesse à travers son parcours en PMA, elle vous fera rire de situations parfois désespérément drôles. Alors, n’hésitez pas une seconde : venez rire et écouter cette humoriste à l’ouverture d’esprit et à l’humour à la fois incisif et juste ! Pass sanitaire obligatoire

Tarifs : 15€ (10€ réduit)

ONE WOMAN SHOW Espace PIERRE LEYDER Place du 8 mai 1945 95500 LE THILLAY Le Thillay Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Thillay, Val-d'Oise Autres Lieu Espace PIERRE LEYDER Adresse Place du 8 mai 1945 95500 LE THILLAY Ville Le Thillay lieuville Espace PIERRE LEYDER Le Thillay Departement Val-d'Oise

Espace PIERRE LEYDER Le Thillay Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-thillay/

SPECTACLE HUMOUR | SAMIA OROSEMANE Espace PIERRE LEYDER 2022-02-12 was last modified: by SPECTACLE HUMOUR | SAMIA OROSEMANE Espace PIERRE LEYDER Espace PIERRE LEYDER 12 février 2022 Espace Pierre Leyder Le Thillay Le Thillay

Le Thillay Val-d'Oise