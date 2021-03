Spectacle Humour musical, 25 mars 2021-25 mars 2021, Dax.

Spectacle Humour musical 2021-03-25 – 2021-03-25 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes Dax

31 EUR Mozart Group is still alive est un spectacle unique où la musique est source de joie et de rire. Les complices de Mozart Group nous embarquent dès les premières notes , pour un concert aussi inspiré que déjanté. En conciliant humour à la musique classique, ce quatuor nous offre un show irrésistible.

Durée 1h30. A partir de 6 ans.

+33 5 58 56 86 86

service culture mairie dax