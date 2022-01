Spectacle humour & magie – Les Illusionnistes Pont-l’Abbé, 30 avril 2022, Pont-l'Abbé.

Spectacle humour & magie – Les Illusionnistes Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

2022-04-30 – 2022-04-30 Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell

Pont-l’Abbé Finistère

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec vos certitudes.

Ils détournent votre attention, vous font douter, et en même temps souvent vous font sourire.

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser !

+33 2 98 66 00 40

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec vos certitudes.

Ils détournent votre attention, vous font douter, et en même temps souvent vous font sourire.

Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser !

Rue Mstislav Rostropovitch Centre culturel Le Triskell Pont-l’Abbé

dernière mise à jour : 2022-01-24 par