Spectacle humour “Ma Parole !” de Vincent Roca – Les 24 et 25 novembre Petit théâtre Saint-Exupère, 24 novembre 2021, Blagnac.

du mercredi 24 novembre au jeudi 25 novembre à Petit théâtre Saint-Exupère

Vincent Roca feuillette le dictionnaire, il vérifie si les mots sont bien rangés dans l’ordre. Il jongle avec les verbes et les vocables, joue les acrobates de la grammaire et de la syntaxe. Il triture l’imparfait du subjonctif, détourne les sens. Jusqu’au vertige. Il invente un phrasé qui sauve du désespoir, aborde le suicide, les religions, la banalité et les amours fracassées. Il ramène Proust et Duras, fait ses bons mots sans calembours. Il distord les sens en délires drolatiques. Avec ses gants blancs et son chapeau claque, il se fait prestidigitateur, hâbleur virtuose. Il réinvente l’histoire et le monde dans une fusion d’humour et d’intelligence. C’est un contorsionniste du réel, il en a fait son métier. Vincent Roca travaille les mots, il ouvre des portes vers d’autres mondes. Sa diction chante comme un violon tzigane, ça fuse, ça virevolte. Il a marqué l’histoire de France Inter avec ses chroniques et ses billets. À la fois poète et clown d’une rare délicatesse, il a reçu le grand prix Raymond Devos pour l’ensemble d’une oeuvre consacrée à la puissance des mots. Vincent Roca a signé et joué près de vingt spectacles, monuments à l’anoblissement de la phrase et du verbe. Il condense ici le meilleur de trente-cinq ans d’écritures. **Distribution** Textes et interprétation Vincent Roca / Mise en scène Gil Galliot / Lumières et musique Roland Catella **Dans la presse** _« Une utilisation absolument vertigineuse du langage dans le calembour qui devient poétique et philosophique. »_ **_France inter_** _« Parmi tous les solitaires de la scène, personne n’est aussi virtuose, en matière de glissements de mots et de sens, que Roca. Il n’a rien du blagueur poujadiste, comme on en voit tant. Il est dans le vertige des mots et mène loin le spectateur sur son fil de funambule. »_ **_L’avant-scène théâtre_** _« Vincent Roca est un animal de scène, hybride, tantôt preux chevalier, tantôt canaille, tantôt brodeur berger à la claire fontaine. Certains morceaux de bravoure sont de nature à faire vibrer les oreilles les plus sourdes. Il se fût bien entendu avec Victor Hugo quand ce dernier se battait contre la peine de mort. Il y a chez lui quelques gènes de Ruy Blas et de Cyrano. »_ **_​Le Monde.fr_** _« Ce funambule et contorsionniste lexical travaille sans filet. L’exercice pourrait être casse-gueule mais se révèle être une étourdissante démonstration d’équilibrisme syntaxique et de pirouettes grammaticales.» ​_**_Le Canard enchaîné_** [[https://youtu.be/hjiciJCcJP4](https://youtu.be/hjiciJCcJP4)](https://youtu.be/hjiciJCcJP4) **Tarif B (de 10 à 19 €)** **Durée : 1h** **Placement libre**

Armé de sa verve érudite et de son esprit aiguisé, Vincent Roca reprend ses meilleurs textes et nous régale d’humour et de poésie.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T21:30:00;2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T21:30:00