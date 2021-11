Spectacle humour: “Il faut que je vous explique” Saint-Paul-lès-Dax, 10 décembre 2021, Saint-Paul-lès-Dax.

Spectacle humour: “Il faut que je vous explique” Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax 40990

15 EUR One Man Show par Kamini. Dans ce spectacle Kamini aborde tous les sujets, du quotidien à l’histoire du monde et bien entendu sa propre vie. Sa générosité explosive et son ton unique mélangeant sa culture africaine et sa culture “chticard” (mélange de chti et de picard) font de son spectacle un show étonnant et détonnant.

+33 5 58 56 86 86

Mairie St Paul lès Dax

Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

