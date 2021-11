Balma Auditorium Balma, Haute-Garonne Spectacle humour : Gil & Ben (ré)unis – Samedi 27 novembre Auditorium Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Spectacle humour : Gil & Ben (ré)unis – Samedi 27 novembre

Auditorium, le samedi 27 novembre à 20:30

Tarifs : 18€ et 15€. Billetterie ouverte au Pôle Culture place de la Libération à partir du lundi 25 octobre (lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h).

Avec Gil Alma et Benoit Joubert Auditorium 6 Avenue François Mitterrand, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

