Spectacle humour et musique : Veronic Dicaire Montluçon, 14 mai 2022, Montluçon. Athanor, centre des cultures et congrès

2022-05-14 19:00:00

Montluçon Allier Montluçon EUR 49 62 Véronic DiCaire ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin…

Son nouveau spectacle Showgirl, un divertissement haut en couleur. contact@centreathanor.com https://www.centreathanor.com/ CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

