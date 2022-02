Spectacle humour et musical : les goguettes globalement d’accord Colmar, 18 mai 2022, Colmar.

2022-05-18 20:30:00 – 2022-05-18 22:30:00

EUR Une revue de presse musicale impertinente, écrite et interprétée par Clémence Monnier, Stan, Aurélien Merle et Valentin Vander, mise en scène par Heshé Henneguelle.

Vous n’aimez pas la politique. Vous détestez les chansonniers. Vous ne comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez les gens qui portent des chemises un peu trop voyantes. Méfiez-vous car vous pourriez quand même tomber sous le charme des Goguettes (en trio mais à quatre).

Toujours armés de leur fidèle piano, mais aussi de rutilantes guitares et d’époustouflants synthétiseurs hauts de gamme, les quatre acolytes s’en prennent à la chanson française tous azimuts pour traiter de questions aussi diverses que l’avenir des hommes politiques ou le véganisme pour tous.

