SPECTACLE HUMOUR ET MAGIE Saumur Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

SPECTACLE HUMOUR ET MAGIE Saumur, 2 février 2023, Saumur . SPECTACLE HUMOUR ET MAGIE 38 avenue Charles de Gaulle Saumur Maine-et-Loire

2023-02-02 – 2023-02-02 Saumur

Maine-et-Loire 28 28 EUR Dans son show, Ibrahim vous dévoile des informations qu’il ne peut pas connaître, téléporte une carte signée dans les mains fermées d’un spectateur, devine le code de téléphone d’un spectateur et tant d’autres stupéfiantes surprises. Sa grande modestie ne l’empêche pas de vous toucher un mot de ses amis du showbiz : Omar Sy, Ryan Gosling ou encore Denzel Washington. Entre gags hilarants et mentalisme, saupoudrés d’une bonne dose d’interaction avec le public, un spectacle qui ne vous laisse pas indifférent. Le Saviez-vous?

Ibrahim a été élu Lauréat (ça veut dire number one !) Catégorie Magie au Festival OFF d’Avignon 2022 (vote du public).

Il a aussi été sélectionné pour la très célèbre émission “La France a un Incroyable talent 2022-23”. Partez en voyage avec un magicien drôle et maladroit qui, après un premier tour de cartes passablement raté, va peu à peu monter en puissance. Saumur

dernière mise à jour : 2023-01-25 par

