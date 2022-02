SPECTACLE HUMOUR – BOODER IS BACK Yutz Yutz Catégories d’évènement: Moselle

Yutz Moselle Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette « société de beaux gosses ». Son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son pays d’origine, tout y passe.

Après le succès de ses rôles au cinéma dans « Neuilly sa mère » 1 et 2 et « beur sur la ville », après le carton de sa pièce de théâtre « la grande évasion », Booder revient à ses premiers amours: le one man show, pour notre plus grand plaisir… lamphy@wanadoo.fr +33 3 82 56 14 15 https://www.lamphy.ville-yutz.fr/index.php/2021/09/13/24-06-22-booder-is-back/ L’Amphy Yutz

