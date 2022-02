Spectacle humour : Alban Ivanov – Vedette Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Spectacle humour : Alban Ivanov – Vedette Montluçon, 30 mars 2022, Montluçon. Spectacle humour : Alban Ivanov – Vedette Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

2022-03-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-30 Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès

Montluçon Allier EUR 41 41 Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle. Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon

