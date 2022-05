Spectacle humoristique “Wally, ma distinction” au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron, 18 juin 2022, Sévérac d'Aveyron.

Spectacle humoristique “Wally, ma distinction” au château de Sévérac Sévérac d’Aveyron

2022-06-18 – 2022-06-18

Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR C’est l’histoire de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez, cité ouvrière de Decazeville en Aveyron. Cet enfant devient artiste, chanteur tendance drôle, signe dans des productions parisiennes, remporte un certain succès médiatique, fait le tour des radios et des télés, avant de revenir à un mode de production plus modeste et probablement plus en accord avec ses aspirations profondes.

Au fur et à mesure que cette mémoire réapparaît, il ne peut s’empêcher de relier son vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans lesquelles il se reconnaît ! Dans ce texte, ou truculence et autodérision vont de pair, Wally ne se contente pas de raconter les souvenirs de son enfance, il raconte aussi cette France ouvrière de ces années 70, avec ces dominations plus ou moins symboliques.

Rendez-vous dans la cour d’honneur du Château de Sévérac à 21h.

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h15.

Tarif enfant de 6 à 11 ans : 5€

Tarif personne de 12 ans et + : 10 €.

Spectacle humour de et par Lilian Derruau (Wally)

Mise en scène : Jérôme Rouger.

www.wally.com

Spectacle organisé dans le cadre de la saison culturelle municipale.

Un spectacle humoristique dans la cour d’honneur du château de Sévérac, ça vous tente?

Sévérac d’Aveyron

