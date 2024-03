SPECTACLE HUMORISTIQUE « LE P’TIT NICOLAS ET LE MYSTERE DE JEANNE D’ARC » A MONTHUREUX-SUR-SAONE Monthureux-sur-Saône, mardi 6 août 2024.

SPECTACLE HUMORISTIQUE « LE P’TIT NICOLAS ET LE MYSTERE DE JEANNE D’ARC » A MONTHUREUX-SUR-SAONE Monthureux-sur-Saône Vosges

Tout public

PAR LA COMPAGNIE L’ODYSSEE

Comme chaque été, Nicolas, ses copains et leur institutrice partent une semaine à la découverte d’une région et de ses curiosités. Cette année, direction les Vosges et Domrémy, le pays de Jeanne d’Arc. Arrivés à destination, nos jeunes amis sont hébergés dans un bien étrange couvent, tenu par des religieuses encore plus étranges. Problème Jeanne a disparu ! Nicolas et ses copains décident d’aider un commissaire de Police bien maladroit, à élucider ce mystère. L’ aventure ne fait alors que commencer, pour le meilleur et surtout pour…… le rire

Spectacle joué en plein air à proximité du stade Municipal, dans les jardins du Presbytère, tous les soirs à 21h30 du mardi au dimanche avec une représentation supplémentaire le dimanche à 15h. Le placement dans le gradin est libre.

Tous les soirs animations et restauration rapide

SUR RESERVATION 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06

fin : 2024-08-11

Monthureux-sur-Saône 88410 Vosges Grand Est

L’événement SPECTACLE HUMORISTIQUE « LE P’TIT NICOLAS ET LE MYSTERE DE JEANNE D’ARC » A MONTHUREUX-SUR-SAONE Monthureux-sur-Saône a été mis à jour le 2024-03-21 par Antenne de Bourbonne-les-Bains