2022-01-23 17:00:00 – 2022-01-23 17:45:00 Salle des fêtes Rue Pierre Tal Coat

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët Des sous-marins russes, des princesses, un capitaine de gendarmerie corse nommé Cook… À grand renfort de boîtes de sardines, un conférencier fou mène une enquête sur une affaire qui prend des allures de complot mondial. Compagnie Avec-ou-Sanka Conférence humoristique

Des sous-marins russes, des princesses, un capitaine de gendarmerie corse nommé Cook… À grand renfort de boîtes de sardines, un conférencier fou mène une enquête sur une affaire qui prend des allures de complot mondial. Compagnie Avec-ou-Sanka Conférence humoristique

Tout public

Durée : 45 mn mairie@clohars-carnoet.bzh +33 2 98 71 53 90

