Spectacle humoristique : La motivation Salle culturelle Harri Xuri, 8 avril 2023, Louhossoa Louhossoa.

Spectacle humoristique : La motivation

2023-04-08 21:00:00 – 2023-04-08 22:30:00

10 10 EUR Vous avez déjà vu Aurelia TASTET avec le collectif AIAA dans « argent pudeur et décadence » on s’était promis forts de leur succès de les faire revenir, après sa collègue l’an passé on tient parole pour votre plaisir assuré. Alice doit revêtir la mascotte de l’entreprise : un lapin blanc, symbole de rapidité et de croissance exponentielle. Mais, en revêtant le costume, quelque chose en Alice se froisse elle passe… de l’autre côté du marché du travail, se perd, se transforme et s’interroge sur nos motivations à consacrer les deux tiers de nos vies à l’emploi. Au vu de l’état actuel du marché, elle prend le parti d’en rire, et de nous faire rire.

Réservation par mail, par défaut par téléphone.

+33 6 03 56 83 52 Association Accords

Accords

