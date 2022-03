Spectacle humoristique – Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Spectacle humoristique – Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten Yvetot, 31 mars 2022, Yvetot. Spectacle humoristique – Jean-Marie Bigard et Renaud Rutten Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

2022-03-31 – 2022-03-31 Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot Seine-Maritime Les deux meilleurs raconteurs de blagues francophones se retrouvent sur scène et jouent à « qui aura la plus… drôle » !

Les deux meilleurs raconteurs de blagues francophones se retrouvent sur scène et jouent à « qui aura la plus… drôle » !

« Un spectacle rempli de poésie, de finesse et de légèreté… parce que nous, la vulgarité, franchement, ça nous casse les couilles ». Une rencontre pour les + de 18 ans.

saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 https://www.lesvikings-yvetot.fr/

« Un spectacle rempli de poésie, de finesse et de légèreté… parce que nous, la vulgarité, franchement, ça nous casse les couilles ». Une rencontre pour les + de 18 ans. Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

