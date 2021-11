Availles-en-Châtellerault Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault, Vienne Spectacle humoristique Espace René Descartes Availles-en-Châtellerault Catégories d’évènement: Availles-en-Châtellerault

Spectacle humoristique Espace René Descartes, 4 décembre 2021, Availles-en-Châtellerault. Spectacle humoristique

le samedi 4 décembre à Espace René Descartes

Seul en scène avec la présence d’un écran, l’humoriste imitateur Bruno Blondel rend hommage à la chanson française avec des duos revisités, …

Sur réservation auprès des associations organisatrices

Humour et imitation Espace René Descartes Rue de Chemery Les Deux 86530 Availles-en-Chatellerault Availles-en-Châtellerault Vienne

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T17:30:00;2021-12-04T20:30:00 2021-12-04T23:00:00

Détails Catégories d'évènement: Availles-en-Châtellerault, Vienne