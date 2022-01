Spectacle humoristique Cosne-Cours-sur-Loire, 1 février 2022, Cosne-Cours-sur-Loire.

Spectacle humoristique Cosne-Cours-sur-Loire

2022-02-01 – 2022-02-01

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire

17 17 EUR Les frères Colle vous invitent à une expérience inédite de jonglerie musicale mêlant des numéros époustouflants et un humour décalé : inclassable !

Avec ce trio décapant et virtuose, tout est talent, fantaisie et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane, lui, est à contretemps. Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour.

Entre rythmes effrénés et poésie, les trois frères mélangent allègrement les disciplines. Tout est source de percussion, mais les prédispositions artistiques du trio ne s’arrêtent pas là : cornemuse, flûte et guitare entrent dans la danse et les objets voltigent, aussi bien les quilles que les parapluies. Sur inscription auprès de la Maison de la Culture de Nevers Agglomération.

+33 3 86 93 09 00 https://maisonculture.fr/

Cosne-Cours-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-01-20 par