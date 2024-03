Spectacle humoristique Bernon, samedi 20 avril 2024.

Samedi 20 avril BERNON Spectacle humoristique « Issue de secours » à l’Usine de Bernon. Ouverture des portes 19h – Spectacle à 21h – Fermeture à 1h. Embarquez avec les pilotes les plus loufoques que l’aviation ait connu ! Issue de Secours, c’est l’histoire du dernier vol d’un pilote émérite et de son copilote plein d’ambition, qui souhaite lui succéder ! Plus de dix ans passés côte à côte à sillonner le monde Paris, Londres, New-York, Miami, Tokyo, Sydney… Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin… Et ce qui devait être un dernier vol agréable et joyeux entre nos deux compères va se transformer en véritable cauchemar… Un air d’Y a-t-il un pilote dans l’avion ? à la sauce décalée façon Monty Python Issue de Secours, c’est une grande traversée de turbulences de rire ! Meilleur spectacle d’humour aux P’tits Molières 2018. Contact 03 25 77 87 48 07 88 11 56 26 19.9 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:00:00

fin : 2024-04-20

1 Route de Coussegrey

Bernon 10130 Aube Grand Est bonjour@usine-bernon.fr

