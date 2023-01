SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais, 25 février 2023, Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais. SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Place Saint Damien Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Salle Atlantis Place Saint Damien

2023-02-25 – 2023-02-25

Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Le Centre Culturel et d’Animations du Vairais invite la Compagnie « La cerise dans le gâteau » pour une pièce intitulée « Baccara » :

Deux sœurs éplorées vident la maison de leur mère qui vient de décéder. Tout ne se passe pas comme prévu et la situation part en vrille.

Spectacle tout public Spectacle clownesque pour un moment de détente et de rire ! centreculturelvairais@orange.fr +33 2 43 97 02 05 Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe Autres Lieu Saint-Cosme-en-Vairais Adresse Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Salle Atlantis Place Saint Damien Ville Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais lieuville Salle Atlantis Place Saint Damien Saint-Cosme-en-Vairais Departement Sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cosme-en-vairais-saint-cosme-en-vairais/

SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais 2023-02-25 was last modified: by SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais 25 février 2023 Place SAint Damien Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe sarthe

Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe