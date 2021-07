Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais Saint-Cosme-en-Vairais Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais

Sarthe

SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » Saint-Cosme-en-Vairais, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Cosme-en-Vairais. SPECTACLE HUMORISTIQUE « BACCARA » 2021-07-04 – 2021-07-04 Rue Nationale Espace nature Verno Vici

Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe Saint-Cosme-en-Vairais Le Centre Culturel et d’Animations du Vairais invite la Compagnie « La cerise dans le gâteau » pour une pièce intitulée « Baccara » :

Deux sœurs éplorées vident la maison de leur mère qui vient de décéder. Tout ne se passe pas comme prévu et la situation part en vrille.

Rendez-vous le dimanche 4 juillet à 15h à l’Espace Verno Vici à Saint Cosme-en-Vairais

Spectacle tout public

Participation au chapeau Spectacle clownesque pour un moement de détente et de rire ! centreculturelvairais@orange.fr +33 2 43 97 02 05 Le Centre Culturel et d’Animations du Vairais invite la Compagnie « La cerise dans le gâteau » pour une pièce intitulée « Baccara » :

Deux sœurs éplorées vident la maison de leur mère qui vient de décéder. Tout ne se passe pas comme prévu et la situation part en vrille.

Rendez-vous le dimanche 4 juillet à 15h à l’Espace Verno Vici à Saint Cosme-en-Vairais

Spectacle tout public

Participation au chapeau dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Cosme-en-Vairais, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Cosme-en-Vairais Adresse Rue Nationale Espace nature Verno Vici Ville Saint-Cosme-en-Vairais lieuville 48.27329#0.45934