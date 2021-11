Cogolin Cogolin Cogolin, Var Spectacle humoristique “Avant j’étais un lascar gay, mais ça c’était avant…” Cogolin Cogolin Catégories d’évènement: Cogolin

Var

Spectacle humoristique "Avant j'étais un lascar gay, mais ça c'était avant…" Cogolin, 19 novembre 2021, Cogolin. CAFE THEATRE "LE LEZARD" 18, Avenue Georges Clemenceau

2021-11-19 20:44:00 – 2021-11-20 23:00:00

Avec un humour fin et léger, Majid n'hésite pas à nous faire rire sur des sujets qui nous parlent. lelezard2.0@gmail.com +33 6 14 80 92 91 http://www.lesartsdurire.com/

Lieu Cogolin Adresse CAFE THEATRE "LE LEZARD" 18, Avenue Georges Clemenceau Ville Cogolin