Spectacle Humains, la Roya est un fleuve Bouxwiller, vendredi 22 mars 2024.

théâtre documentaire / BD / musique

Compagnie les patries imaginaires / Artiste-compagnon Perrine MAURIN

Déconseillé au moins de 11 ans

La bande dessine´e Humains, La Roya est un fleuve est un re´cit documentaire sous forme de carnet de bord, e´crit et dessine´ a` deux voix. Edmond BAUDOUIN et Troubs ont rencontre´ toute une communaute´ d’e^tres humains qui, dans la valle´e de la Roya, a` la frontie`re italienne, accueille au quotidien les arrivants, les autres que l’Europe tente de refouler. Les dessinateurs font le portrait de ces personnes qui pratiquent sans rela^che l’hospitalite´ et les questionnent pourquoi faites-vous c¸a ? .

Touche´e par la poe´sie imme´diate et profonde de cette bande dessine´e, Perrine MAURIN de´cide de l’adapter pour la sce`ne. Aux dessins projete´s, elle associe la voix de Le´o GRANGE, qui redonne sur sce`ne tout le souffle des textes, et la de´licatesse du travail musical d’Aude ROMARY, au violoncelle. Cette performance re´ve`le une humanite´ solaire, accueillante, pour qui ouvrir les bras est une force de vie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

5 place du Château

Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est contact@theaboux.eu

