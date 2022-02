Spectacle : Huit heures ne font pas un jour Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne De Rainer Werner Fassbinder Épisodes 1 à 5

Traduction : Laurent Muhleisen

Mise en scène : Julie Deliquet —-

L’avenir, c’était mieux avant Retour vers les seventie’s, dans un monde où l’on croit encore en la lutte sociale et en la capacité des individus à transformer le monde. S’appuyant sur une série télévisée d’alors du réalisateur Rainer Werner Fassbinder, Julie Deliquet nous plonge dans le quotidien d’un jeune couple d’une famille ouvrière ouest-allemande. Elle aborde ainsi les angles politiques de la vie de cette époque, à travers la légèreté des dialogues et le caractère ordinaire de leur trajectoire : le couple se rencontre, se marie, s’installe. Avec une troupe de treize fidèles comédiens, elle fait revivre le génie de l’artiste allemand, passé maître dans l’art de saisir les individus, le langage et l’atmosphère d’un temps baigné d’espoirs.

—- La représentation du jeudi 24 mars sera suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique Spectacle accessible dès 14 ans.

