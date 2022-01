Spectacle « Hugo M est influençable » Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Spectacle « Hugo M est influençable » Bourg-lès-Valence, 4 février 2022, Bourg-lès-Valence. Spectacle « Hugo M est influençable » Quai Thannaron L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence

2022-02-04 21:00:00 – 2022-02-04 Quai Thannaron L’appart café – Café Théâtre

Bourg-lès-Valence Drôme Bourg-lès-Valence EUR 16.5 Hugo dresse une satire de notre société de « paraître » dont il assume être en tête de liste. De sa plume piquante il va nous influencer avec humour ! thierry.roudil@sfr.fr http://www.appartcafe.fr/Accueil Quai Thannaron L’appart café – Café Théâtre Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Quai Thannaron L'appart café - Café Théâtre Ville Bourg-lès-Valence lieuville Quai Thannaron L'appart café - Café Théâtre Bourg-lès-Valence