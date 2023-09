Spectacle : Howl 2122 Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation Paris, 12 février 2024, Paris.

Le mardi 13 février 2024

de 18h00 à 19h10

Le lundi 12 février 2024

de 18h00 à 19h10

Performance live : Howl 2122 – Laure Catherin

Howl 2122 est un projet

d’écriture, de composition musicale et de performance live, proche du

rap et du spoken word, destiné à nous rappeler combien le confinement a

malmené et détruit la jeunesse de notre pays. Inspiré de De la

Démocratie en Pandémie de Barbara Stiegler, une sorte de pendant très

lointain au poème Howl d’Allen Ginsberg, Howl 2122 est aussi une ode à

la liberté, un élan d’espoir pour une jeunesse privée de mouvement qui a

dû contourner les lignes afin d’inventer de nouveaux codes.

Université Sorbonne Nouvelle – Campus Nation 8 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris

