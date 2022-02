Spectacle : « Hors limites » – Les hypnotiseurs Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville Calvados Un mot ou une pression du pouce sur le front leur suffit pour endormir instantanément leur sujet. Ensuite, c’est un jeu d’enfant… de le dégoûter de la cigarette, de le débarrasser de ses phobies ou de ses addictions. Le pouvoir de ces fascinateurs n’a pas de limites. Participants ou simples spectateurs tombent sous le charme. Un show drôle, bluffant et thérapeutique ! 1ère partie : 1h20 de spectacle

entracte 15 mn

