Spectacle Hors-Champs Chardonnay, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Chardonnay.

Spectacle Hors-Champs 2021-07-11 – 2021-07-11

Chardonnay Saône-et-Loire Chardonnay

EUR 8 8 Hors-Champs est un projet participatif initié par l’Association Champvent, un dialogue entre théâtre et territoire, entre artistes et habitants. Un hommage à l’histoire du théâtre de Champvent avec les Compagnons de Mère Folle. Deux artistes ont été missionnées par l’Association Champvent auprès des habitants de septembre 2020 à janvier 2021. Des échanges se sont tissés, autour du Nid, du lien de chacun au théâtre et à la culture. Ces témoignages ont servi de base à un travail d’écriture qui inspire le spectacle Hors-Champs.

Après quatre journées de stage, des comédiens amateurs du cru ont créé une pièce théâtrale où se mêlent jeu de scène, dialogues, exploration des voix, percussion corporelle et vocale, et tout ça à partir de témoignages des voisins du Nid.

Un spectacle musical et théâtral orchestré par Séverine Douard et Claire Millot.

