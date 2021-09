Spectacle “Homo Ludens” Danse Buto, Musique Live Bouesse, 10 septembre 2021, Bouesse.

Spectacle “Homo Ludens” Danse Buto, Musique Live 2021-09-10 19:00:00 – 2021-09-10

Bouesse Indre Bouesse

Spectacle “Homo Ludens” Danse Buto et Musique Live par la Compagnie Le Mataf, Qu’est ce qu’un jeu? , qu’est ce qui fait spectacle?

Comment un groupe de danseurs et danseuses butô se réapproprie les jeux de notre enfance? Comment les transformer dans une expérience spectaculaire?

Retrouver l’état de naïveté enfantine, à la frontière entre espièglerie, cruauté, légèreté et insouciance.

Spectacle “Homo Ludens” Danse Buto et Musique Live

+33 2 54 25 10 71

Spectacle “Homo Ludens” Danse Buto et Musique Live par la Compagnie Le Mataf, Qu’est ce qu’un jeu? , qu’est ce qui fait spectacle?

Comment un groupe de danseurs et danseuses butô se réapproprie les jeux de notre enfance? Comment les transformer dans une expérience spectaculaire?

Retrouver l’état de naïveté enfantine, à la frontière entre espièglerie, cruauté, légèreté et insouciance.

®cie le mataf

dernière mise à jour : 2021-09-07 par