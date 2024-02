Spectacle « Hommage Claude Nougaro » TARBES Tarbes, mercredi 20 mars 2024.

Spectacle « Hommage Claude Nougaro » TARBES Tarbes Hautes-Pyrénées

À l’occasion des 20 ans de la disparition de Claude Nougaro, un bel hommage à la personnalité du chanteur, poète, peintre… toulousain sera rendu par un orchestre symphonique et un atelier jazz constitués des élèves du réseau des enseignements artistiques de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, les classes de 4ème et 3ème à Horaires Aménagés du collège Victor Hugo et la classe de Seconde Option Musique de Marie Curie de Tarbes.

Venez écouter une sélection de ses plus belles chansons, des créations musicales mettant en avant le motsicien souffleur de vers et (re)découvrir le fusionneur des arts et des styles .

Enfin, préparez-vous à accompagner en chantant les 90 artistes pour le bouquet final !

Un beau moment en perspective !

Deux spectacles au choix Mercredi 20 mars à 15h et à 20h

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-20

TARBES 44 rue Larrey

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie lepari@mairie-tarbes.fr

L’événement Spectacle « Hommage Claude Nougaro » Tarbes a été mis à jour le 2024-02-13 par OT de Tarbes|CDT65