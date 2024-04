Spectacle hommage à Joe DASSIN “Dassin for Ever” avec Arthur JORKA La Chapelle-Saint-Luc, samedi 1 juin 2024.

Arthur JORKA vous propose un spectacle plus vrai que nature en rendant hommage à la plus grande star romantique des années 70 Joe DASSIN. Connu et reconnu comme le meilleur sosie français du chanteur aujourd’hui disparu, le spectacle hommage à Joe DASSIN a été imaginé et mis en scène par Arthur JORKA et ses équipes. Vous vous retrouverez aux premières loges d’un concert de Joe DASSIN grâce aux talents d’imitateur de son sosie et fan le plus fidèle.



Arthur JORKA reprend les plus grand tubes de Joe DASSIN avec un souci du détail poussé au maximum, tant par la voix, par la gestuelle et le physique afin de faire revivre ces grands moments de scène pour la plus grande joie de tous les fans de Joe DASSIN. Vous pourrez écouter avec nostalgie les plus grands tubes du chanteur tels que “Siffler sur la colline” ou encore “Les pains au chocolat”.



Arthur JORKA est un artiste de spectacle de cabaret et sosie vocal bluffant de Joe DASSIN. La même voix, le même visage, le même regard le même costume de scène et un show entièrement chanté en direct !



Exceptionnel lors de son passage sur TF1 « Les Duos de l’Impossible » présenté par JP FOUCAULT, Arthur JORKA a fait l’unanimité du jury et du public.



