Saubusse Saubusse 40180, Saubusse Spectacle: Hommage à Brassens Saubusse Saubusse Catégories d’évènement: 40180

Saubusse

Spectacle: Hommage à Brassens Saubusse, 6 juin 2021-6 juin 2021, Saubusse. Spectacle: Hommage à Brassens 2021-06-06 – 2021-06-06 Salle des fêtes 1 Quai de l’adour

Saubusse 40180 Saubusse Dimanche 6 juin à 15h30 le guitariste et chanteur Joël Favreau sera présent sur la scène de de la salle des fêtes de Saubusse avec son spectacle « Salut Brassens » Dimanche 6 juin à 15h30 le guitariste et chanteur Joël Favreau sera présent sur la scène de de la salle des fêtes de Saubusse avec son spectacle « Salut Brassens » +33 7 86 42 01 72 Dimanche 6 juin à 15h30 le guitariste et chanteur Joël Favreau sera présent sur la scène de de la salle des fêtes de Saubusse avec son spectacle « Salut Brassens » Dimanche 6 juin à 15h30 le guitariste et chanteur Joël Favreau sera présent sur la scène de de la salle des fêtes de Saubusse avec son spectacle « Salut Brassens » ville de Saubusse

Détails Catégories d’évènement: 40180, Saubusse Étiquettes évènement : Autres Lieu Saubusse Adresse Salle des fêtes 1 Quai de l'adour Ville Saubusse lieuville 43.65593#-1.18749