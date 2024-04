Spectacle Holden Place du Parlement Redon, jeudi 4 avril 2024.

Spectacle Holden Place du Parlement Redon Ille-et-Vilaine

Lola a seize ans. Elle aimerait être quelqu’un d’autre, et a choisi un pseudonyme Holden, comme le personnage fascinant de L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger. Avec son amie Luce, elles ont choisi de fuguer. En l’attendant, Holden nous parle des sentiments contraires et incontrôlables qui ponctuent sa vie d’adolescente, de sa peur de grandir, de changer, d’avancer… et aussi de partir. Luce la rejoindra-t-elle ? .

Place du Parlement Le Canal théâtre

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh

