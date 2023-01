Spectacle Hiver à la Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines

Spectacle Hiver à la Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines, 25 janvier 2023, Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines. Spectacle Hiver à la Médiathèque du Val d’Argent 11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin

2023-01-25 – 2023-01-25 Sainte-Croix-aux-Mines

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines La Médiathèque du Val d’Argent propose pour les plus petits un spectacle « Hiver » avec Lucile Kopff le Mercredi 25 Janvier à 17h. Goûter à partir de 16h30. +33 3 89 58 35 85 Sainte-Croix-aux-Mines

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Sainte-Croix-aux-Mines Autres Lieu Sainte-Croix-aux-Mines Adresse 11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Ville Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines lieuville Sainte-Croix-aux-Mines Departement Haut-Rhin

Spectacle Hiver à la Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines 2023-01-25 was last modified: by Spectacle Hiver à la Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 25 janvier 2023 11a rue Maurice Burrus Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines, Haut-Rhin

Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Haut-Rhin