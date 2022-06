Spectacle historique Saint-Nexans Saint-Nexans Catégories d’évènement: 24520

Depuis 14 ans, Fascia retrace l'Histoire de France en l'observant par le petit bout de la lorgnette d'un village du Périgord.

village du Périgord. L’histoire prendra place à la fin du XIXème siècle, lors de la terrible épidémie de phylloxera qui décima le vignoble bergeracois, mais qui fût également l’époque des lois Jules Ferry obligeant les communes à proposer une école laïque et obligatoire. Depuis 14 ans, Fascia retrace l’Histoire de France en l’observant par le petit bout de la lorgnette d’un

L'histoire prendra place à la fin du XIXème siècle, lors de la terrible épidémie de phylloxera qui décima le vignoble bergeracois, mais qui fût également l'époque des lois Jules Ferry obligeant les communes à proposer une école laïque et obligatoire.

